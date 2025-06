Può essere causato da una collisione in mare nei cruciverba: la soluzione è Naufragio

Home / Soluzioni Cruciverba / Può essere causato da una collisione in mare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Può essere causato da una collisione in mare' è 'Naufragio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NAUFRAGIO

La parola Naufragio è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Naufragio.

Perché la soluzione è Naufragio? Il naufragio si verifica quando una nave o un’imbarcazione affonda o si danneggia gravemente a causa di una collisione in mare, condizioni meteorologiche avverse o altri incidenti. È un evento drammatico che mette a rischio vite umane e può causare gravi danni all’ambiente marino. In parole semplici, rappresenta il fallimento di un'imbarcazione nel mantenere la propria stabilità e sicurezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dramma che si svolge sul mareUn grave incidente al largoMossi come può essere il mareFertile come può essere il marePuò essere di mare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Può essere causato da una collisione in mare", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

A Ancona

U Udine

F Firenze

R Roma

A Ancona

G Genova

I Imola

O Otranto

I L O A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASILO" ASILO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.