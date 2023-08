Un grave incidente al largo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un grave incidente al largo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NAUFRAGIO

Significato/Curiosita : Un grave incidente al largo

Ritenuto il più grave incidente della storia dell'energia nucleare e l'unico, insieme a quello di fukushima del 2011, a essere classificato al settimo livello... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi naufragio (disambigua). il naufragio è la perdita totale di una nave o di una imbarcazione per... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

