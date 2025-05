Si dice dei moti che portano indietro nei cruciverba: la soluzione è Regressivi

REGRESSIVI

Curiosità e Significato di "Regressivi"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Regressivi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

La parola regressivi si riferisce a movimenti o processi che riportano a uno stato precedente o a una condizione antecedente. Può essere utilizzata in vari contesti, come in psicologia, filosofia, o nelle scienze sociali, per descrivere un ritorno a modelli meno sviluppati o avanzati.

Come si scrive la soluzione: Regressivi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si dice dei moti che portano indietro", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

G Genova

R Roma

E Empoli

S Savona

S Savona

I Imola

V Venezia

I Imola

