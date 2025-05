Le ha buone il podista nei cruciverba: la soluzione è Gambe

GAMBE

Curiosità e Significato di "Gambe"

Approfondisci la parola di 5 lettere Gambe: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Le gambe sono le parti del corpo che il podista utilizza per correre. Sono fondamentali per muoversi velocemente e sostenere il corpo durante la corsa. Quindi, si dice che “le ha buone” perché sono in forma e funzionano bene.

Come si scrive la soluzione: Gambe

Se "Le ha buone il podista" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

A Ancona

M Milano

B Bologna

E Empoli

