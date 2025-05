Il Garko del cinema nei cruciverba: la soluzione è Gabriel

GABRIEL

Curiosità e Significato di "Gabriel"

Hai risolto il cruciverba con Gabriel? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Gabriel.

Il Garko del cinema si riferisce a Gabriel Garko, un noto attore italiano. Garko è famoso per la sua bellezza e per i ruoli da protagonista in film e serie televisive, spesso in contesti romantici o melodrammatici. La sua presenza e carisma lo hanno reso un'icona nel panorama cinematografico italiano.

Come si scrive la soluzione: Gabriel

La definizione "Il Garko del cinema" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

A Ancona

B Bologna

R Roma

I Imola

E Empoli

L Livorno

