Un tipo di presa nella lotta nei cruciverba: la soluzione è Elsor

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un tipo di presa nella lotta' è 'Elsor'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELSOR

Curiosità e Significato di "Elsor"

La parola Elsor è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Elsor.

Elsor è un termine tecnico utilizzato nella lotta per indicare una specifica presa o manovra. Essa coinvolge l'uso della forza e della tecnica per controllare l'avversario, permettendo di immobilizzarlo o di portarlo al tappeto. Questa mossa richiede abilità e precisione per essere eseguita correttamente.

Come si scrive la soluzione: Elsor

Hai trovato la definizione "Un tipo di presa nella lotta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

L Livorno

S Savona

O Otranto

R Roma

