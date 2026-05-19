Presa da una vaga indefinibile mestizia

Anna Gallo | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Presa da una vaga indefinibile mestizia' è 'Malinconica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MALINCONICA

Perché la soluzione è Malinconica? La parola malinconica descrive uno stato d'animo caratterizzato da una vaga e indefinibile mestizia che avvolge la mente e il cuore. Questa sensazione si manifesta spesso come una tristezza leggera, un senso di nostalgia o di rimpianto che non trova una causa precisa. La malinconica si accompagna a pensieri nostalgici, a ricordi sfumati e a un senso di vuoto che si insinua silenziosamente nell'anima, lasciando una sensazione di malinconia persistente.

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Presa da una vaga indefinibile mestizia nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Malinconica

Per risolvere la definizione "Presa da una vaga indefinibile mestizia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Malinconica'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Presa da una vaga indefinibile mestizia
  • Risposta: MALINCONICA
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: M__________
  • Inizia con: M
  • Finisce con: A

Le 11 lettere della soluzione

M Milano
A Ancona
L Livorno
I Imola
N Napoli
C Como
O Otranto
N Napoli
I Imola
C Como
A Ancona

La soluzione 'Malinconica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Presa da una vaga indefinibile mestizia". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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