Presa da una vaga indefinibile mestizia

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Presa da una vaga indefinibile mestizia' è 'Malinconica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MALINCONICA

Perché la soluzione è Malinconica? La parola malinconica descrive uno stato d'animo caratterizzato da una vaga e indefinibile mestizia che avvolge la mente e il cuore. Questa sensazione si manifesta spesso come una tristezza leggera, un senso di nostalgia o di rimpianto che non trova una causa precisa. La malinconica si accompagna a pensieri nostalgici, a ricordi sfumati e a un senso di vuoto che si insinua silenziosamente nell'anima, lasciando una sensazione di malinconia persistente.

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Presa da una vaga indefinibile mestizia nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Malinconica

Per risolvere la definizione "Presa da una vaga indefinibile mestizia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Malinconica'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Presa da una vaga indefinibile mestizia

Presa da una vaga indefinibile mestizia Risposta: MALINCONICA

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: M__________

M__________ Inizia con: M

M Finisce con: A

Le 11 lettere della soluzione

M Milano A Ancona L Livorno I Imola N Napoli C Como O Otranto N Napoli I Imola C Como A Ancona

La soluzione 'Malinconica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Presa da una vaga indefinibile mestizia". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.