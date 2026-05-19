Presa da una vaga indefinibile mestizia
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Presa da una vaga indefinibile mestizia' è 'Malinconica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MALINCONICA
Perché la soluzione è Malinconica? La parola malinconica descrive uno stato d'animo caratterizzato da una vaga e indefinibile mestizia che avvolge la mente e il cuore. Questa sensazione si manifesta spesso come una tristezza leggera, un senso di nostalgia o di rimpianto che non trova una causa precisa. La malinconica si accompagna a pensieri nostalgici, a ricordi sfumati e a un senso di vuoto che si insinua silenziosamente nell'anima, lasciando una sensazione di malinconia persistente.
Presa da una vaga indefinibile mestizia nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Malinconica
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Presa da una vaga indefinibile mestizia
- Risposta: MALINCONICA
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: M__________
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Malinconica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Presa da una vaga indefinibile mestizia". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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