APPIA

Curiosità e Significato di "Appia"

Vuoi sapere di più su Appia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Appia.

La Via Appia è una delle più importanti strade romane, costruita nel 312 a.C. da Appio Claudio Cieco. Collega Roma a Brindisi, fungendo da arteria commerciale e militare. Conosciuta come Regina Viarum (Regina delle strade), è famosa per la sua ingegneria e il paesaggio storico che attraversa, rappresentando un simbolo della grandezza dell'antica Roma.

Come si scrive la soluzione: Appia

Stai cercando la risposta alla definizione "La via che collegava Roma a Brindisi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

P Padova

P Padova

I Imola

A Ancona

