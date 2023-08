La politica dell unione degli stati del vicino Oriente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La politica dell unione degli stati del vicino Oriente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PANARABA

Significato/Curiosita : La politica dell unione degli stati del vicino oriente

Parteciparono i ministri degli esteri degli allora 15 stati membri e dodici paesi dell'africa mediterranea e del vicino oriente: algeria, cipro, egitto... I colori panarabi (bianco, nero, rosso e verde) hanno origine nel 1917 dalla bandiera hashemita della rivolta araba. tali colori non ricorrono uniformemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

