La Soluzione ♚ Uno dei più importanti porti dell Asia La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SINGAPORE

Curiosità su Uno dei piu importanti porti dell asia: Singapore (AFI: /singa'pore/), ufficialmente Repubblica di Singapore (in malese Republik Singapura; in inglese Republic of Singapore; in cinese , Xinjiapo Gònghéguó; in tamil , Cikappur Kudiyarasu), è una città-Stato del sud-est asiatico, situata sull'estrema punta meridionale della penisola malese, a 152 km a nord dell'equatore.

