Si fanno saltare in padella nei cruciverba: la soluzione è Spinaci

Si fanno saltare in padella

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si fanno saltare in padella' è 'Spinaci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPINACI

Curiosità e Significato di "Spinaci"

La soluzione Spinaci di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Spinaci per scoprire curiosità e dettagli utili.

Gli spinaci vengono cotti rapidamente in padella, spesso con un po' d'olio o burro, fino a ridursi di volume. Questo metodo di cottura, detto saltare in padella, rende le foglie tenere e saporite, ed è comune per preparare piatti semplici e salutari a base di spinaci.

Come si scrive la soluzione: Spinaci

Se "Si fanno saltare in padella" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

P Padova

I Imola

N Napoli

A Ancona

C Como

I Imola

