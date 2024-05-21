Lo sono la maggioranza dei musulmani iraniani

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo sono la maggioranza dei musulmani iraniani' è 'Sciiti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCIITI

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Perché la soluzione è Sciiti? Gli Sciiti costituiscono la maggioranza dei musulmani in Iran, distinguendosi per le proprie credenze e pratiche religiose rispetto ad altri rami dell'Islam. Essi seguono interpretazioni specifiche del Corano e sono particolarmente devoti a determinate figure religiose e a eventi storici significativi. La loro presenza influisce profondamente sulla cultura, la politica e le tradizioni del paese, rendendo gli Sciiti un elemento fondamentale della società iraniana. La loro identità religiosa si manifesta attraverso riti, festività e pratiche quotidiane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono la maggioranza dei musulmani iraniani". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Lo sono la maggioranza dei musulmani iraniani nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sciiti

Per risolvere la definizione "Lo sono la maggioranza dei musulmani iraniani", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono la maggioranza dei musulmani iraniani" conferma che la soluzione 'Sciiti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sciiti

S Savona C Como I Imola I Imola T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono la maggioranza dei musulmani iraniani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sciiti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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