GAMBE

Curiosità e Significato di "Gambe"

Le gambe sono le estremità inferiori del corpo umano, visibili quando si indossano pantaloni corti o gonne. Spesso si mostrano con le mini (minigonne), che lasciano scoperte le gambe, rendendole protagoniste dell’attenzione pubblica.

I denti che si mostrano sorridendoInformazioni che si mostrano e spiegano da séSi dice di mini troppo miniSi alternano alle gioieSi studia prima di iniziare un viaggio

Come si scrive la soluzione: Gambe

G Genova

A Ancona

M Milano

B Bologna

E Empoli

