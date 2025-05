Come dire forate nei cruciverba: la soluzione è Bucate

Home / Soluzioni Cruciverba / Come dire forate

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Come dire forate' è 'Bucate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BUCATE

Curiosità e Significato di "Bucate"

Approfondisci la parola di 6 lettere Bucate: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

BUCATE sono fori praticati in superficie, come quelli fatti con un forellino. Il termine indica i piccoli fori, ad esempio su un tessuto o su una superficie, e può essere usato anche in senso figurato per indicare punti di vulnerabilità o aperture.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Curano il bel direUn modo di dire oraCome dire disboscamentoSi suol dire che non fu fatta in un giornoCome dire finanche

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Bucate

La definizione "Come dire forate" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

U Udine

C Como

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O U N L M I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LUMINO" LUMINO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.