VALANGHE

Curiosità e Significato di "Valanghe"

La parola Valanghe è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Valanghe.

Le valanghe sono grandi masse di neve, ghiaccio e detriti che si staccano improvvisamente e precipitano in discesa lungo le pendici di una montagna, spesso causando danni e pericoli. La loro forza travolgente le rende una minaccia durante la stagione invernale in aree innevate.

La quantità di cibo che regge il cameriereL arrivo d una grande quantità di liquido in una certa zonaAttenta misurazione di una quantitàQuantità imprecisataUna gran quantità di lavoro

Come si scrive la soluzione: Valanghe

La definizione "Quantità che travolgono" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

A Ancona

L Livorno

A Ancona

N Napoli

G Genova

H Hotel

E Empoli

