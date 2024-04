La definizione e la soluzione di 4 lettere: Una gran quantità di lavoro. MOLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La mole (ex grammomole, simbolo mol) è l'unità di misura della quantità di sostanza. Dal 1971 è una delle sette grandezze fisiche fondamentali del Sistema internazionale.A partire dal 20 maggio 2019, la mole è definita come la quantità di sostanza che contiene esattamente 6,02214076×1023 entità elementari, questo il valore numerico della costante di Avogadro quando espressa in mol-1. Tale definizione è stata introdotta nel novembre 2018 nel corso della 26ª Conferenza generale dei pesi e delle misure, sostituendo la vecchia definizione basata sul numero di atomi contenuti in 12 grammi di carbonio-12 (12C, ossia l'isotopo del carbonio con ...

mole ( approfondimento) f sing (pl.: moli)

(fisica) (chimica) (chimica analitica) quantità di materia di una sostanza contenente un numero di particelle, siano esse atomi o molecole, pari a quelle contenute in 12 grammi dell'isotopo 12 del carbonio ed esplicitate dal valore, conosciuto come numero di Avogadro, N A {\displaystyle {N_{A}}} = 6,022 · 1023; è l'unità di misura della quantità di sostanza (simbolo mol) del Sistema Internazionale (per estensione) massa atomica o molecolare di una sostanza chimica espressa in grammi; tale accezione è invalsa nell'uso comune come sovrapposizione impropria ai concetti di grammo-mole e grammo-molecola grossezza, voluminosità di ciò che si presenta complessivamente come una massa piuttosto compatta e uniforme di dimensioni ragguardevoli; detto anche di persona corpulenta o di animale e tu vorresti metterti a litigare con un individuo che ha la mole di un pachiderma (architettura) edificio maestoso, complesso architettonico imponente e coeso nei suoi elementi; come nell'esempio, può essere usato in funzione di nome proprio la Mole Antonelliana da cui si domina Torino

la Mole Adriana (senso figurato) con riferimento a oggetti astratti o concreti, imponenza nella quantità o nel numero il progetto richiederà una gran mole di lavoro e di collaboratori

Sostantivo, forma flessa

mole f pl

plurale di mola

Sillabazione

mò | le

Pronuncia

IPA: /'mle/

Etimologia / Derivazione

nelle accezioni 1 e 2, la parola è ricavata da molecola; nelle altre accezioni, l'origine è dal latino moles, molis "massa, grandezza, peso"

plurale di mola

vedi mola

Sinonimi

massa, masso

(di monte) massiccio

massiccio dimensione, grandezza, grossezza, imponenza, misura, tagliavolume,

( senso figurato ) entità, importanza, peso, quantità (ingente)

entità, importanza, peso, quantità (ingente) ( senso figurato ) gravità serietà,

gravità serietà, ( per estensione ) edificio grandioso, edificio monumentale, costruzione imponente

edificio grandioso, edificio monumentale, costruzione imponente (chimica, fisica) grammo-molecola

Contrari

insignificanza, irrilevanza, trascurabilità

Parole derivate

molalità, molale, molecola

Proverbi e modi di dire