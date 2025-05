Boris statista russo nei cruciverba: la soluzione è Eltsin

ELTSIN

Curiosità e Significato di "Eltsin"

La soluzione Eltsin di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Eltsin per scoprire curiosità e dettagli utili.

Boris Eltsin è stato il primo presidente della Russia post-sovietica, in carica dal 1991 al 1999. Ruolo chiave nella transizione politica e economica del paese, è noto per aver guidato la Russia verso il capitalismo e per aver svolto un ruolo importante nel crollo dell'URSS.

Come si scrive la soluzione: Eltsin

Hai trovato la definizione "Boris statista russo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

L Livorno

T Torino

S Savona

I Imola

N Napoli

