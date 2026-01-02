Il capolavoro di Boris Pasternak

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Il capolavoro di Boris Pasternak' è 'Il Dottor Živago'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IL DOTTOR ŽIVAGO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il capolavoro di Boris Pasternak" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il capolavoro di Boris Pasternak". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Il Dottor Živago? Il Dottor Živago è un romanzo scritto da Boris Pasternak, considerato una delle sue opere più importanti. Racconta la vita di un medico e poeta durante le turbolenze della rivoluzione russa, esprimendo temi di amore, sofferenza e speranza. Questo capolavoro ha conquistato i lettori di tutto il mondo, diventando un simbolo della letteratura del XX secolo.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il capolavoro di Boris Pasternak" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il capolavoro di Boris Pasternak" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Il Dottor Živago:

I Imola L Livorno D Domodossola O Otranto T Torino T Torino O Otranto R Roma Ž - I Imola V Venezia A Ancona G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il capolavoro di Boris Pasternak" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

