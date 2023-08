Fibra per caldi tessuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fibra per caldi tessuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LANA

Significato/Curiosita : Fibra per caldi tessuti

(disambigua). il pile è un tessuto sintetico a maglia morbida fatto di poliestere. il pile venne creato nel 1979 dalla messa a punto di una fibra sintetica, ricavata... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lana (disambigua). la lana è una fibra tessile naturale che si ottiene dal vello di ovini (pecore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

