RIGETTARE

Curiosità e Significato di "Rigettare"

La parola Rigettare è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Rigettare.

Rigettare significa rifiutare qualcosa, come una proposta o un'offerta, non accettandola o scartandola. Questo termine è spesso utilizzato in contesti formali, in ambito legale o scientifico, dove una richiesta o un risultato non viene accolto per vari motivi, come la mancanza di validità o adeguatezza.

Come si scrive la soluzione: Rigettare

R Roma

I Imola

G Genova

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E A T A S P L T Z P O O E L D L T Z O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PALAZZETTO DELLO SPORT" PALAZZETTO DELLO SPORT

