Rifiutare di dare qualcosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rifiutare di dare qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NEGARE

Significato/Curiosità : Rifiutare di dare qualcosa

Negare è il gesto di rifiutare o respingere qualcosa, che può essere una richiesta, una concessione o l'accesso a qualcosa. È un atto in cui si afferma in modo chiaro e deciso che non si acconsente o si nega ciò che è stato richiesto o proposto. Negare può essere motivato da diverse ragioni, come l'incompatibilità con le proprie convinzioni, la mancanza di risorse o la volontà di proteggere i propri interessi. Può causare delusione o frustrazione nell'altra parte coinvolta, ma è anche un diritto di ciascun individuo di stabilire i propri limiti e prendere decisioni in base alle proprie circostanze e valori. La capacità di negare può essere un elemento importante per l'affermazione di sé e per mantenere un equilibrio tra le proprie esigenze e quelle degli altri.

Altre risposte alla domanda : Rifiutare di dare qualcosa : rifiutare; dare; qualcosa; Si dice per rifiutare ; rifiutare l invito; Aprire un regalo o rifiutare qualcosa; Nel Padrino... era difficile da rifiutare ; rifiutare nella scelta; Si può dare parlando; Nel medioevo aveva il compito di sedare le rivolte; Pubblicare: dare alle; Gli strattoni per raccomandare ; Mandare via con violenza; Il tipo di contratto con cui si regala qualcosa ; Riferirsi a qualcosa in modo velato; Tutto l equipaggiamento per fare qualcosa ; Hanno qualcosa da consegnare; Sollevare o sistemare qualcosa in alto con fatica;

Cerca altre Definizioni