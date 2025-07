Non volere rifiutare nei cruciverba: la soluzione è Rinunciare

RINUNCIARE

Curiosità e Significato di Rinunciare

Hai risolto il cruciverba con Rinunciare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Rinunciare.

Perché la soluzione è Rinunciare? Rinunciare significa decidere di lasciar perdere qualcosa, di abbandonare un desiderio o un diritto per vari motivi. È un gesto che implica scegliere di non insistere o di rinviare un obiettivo, spesso per ragioni pratiche o morali. Questa parola rappresenta la capacità di cedere volontariamente, anche se può essere difficile, per raggiungere un equilibrio interiore o rispettare altre esigenze.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Rinnegare rifiutare la paternità di un qualcosaLo sono potere dovere e volerePiegare al proprio volereVolere ardentemente in poesiaVolere a ogni costo

Come si scrive la soluzione Rinunciare

Hai trovato la definizione "Non volere rifiutare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

I Imola

N Napoli

U Udine

N Napoli

C Como

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C A A C N R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARNAC" CARNAC

