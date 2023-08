Creare una barriera protettiva respingere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Creare una barriera protettiva respingere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCHERMARE

Significato/Curiosita : Creare una barriera protettiva respingere

E viene akumizzata da falena oscura in bugia, che crea attorno a sé una barriera di energia che immobilizza chiunque abbia mai mentito, e attacca la festa... Gaelica si distinguono tre categorie: il mediano, che agisce da filtro per schermare l'offensiva avversaria; il centrocampista puro, cui compete la ripartenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Creare una barriera protettiva respingere : creare; barriera; protettiva; respingere; Insieme di strumenti gratis per creare siti ing; Social network cinese per creare brevi video; La capacità di procreare ; Fa creare opere immortali; Quello di chiavi consente di creare un altro mazzo; Vive nella barriera corallina; La grande barriera della Cina; Stato dell Australia famoso per la Grande barriera Corallina; La barriera degli atolli; barriera di rocce affioranti; La custodia protettiva del telefonino; Una vernice protettiva ; La custodia protettiva dello smartphone; Una vernice protettiva che impedisce l ossidazione; respingere con forza; Può respingere con i pugni; respingere insetti con prodotti appositi; respingere un invito; respingere , ricusare;

