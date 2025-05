Terrazzo per abbronzarsi nei cruciverba: la soluzione è Solario

SOLARIO

Curiosità e Significato di "Solario"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Solario più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Solario.

Il termine solario si riferisce a uno spazio all'aperto, di solito attrezzato con lettini e ombrelloni, destinato all'abbronzatura. È spesso associato a piscine o centri benessere, dove le persone possono rilassarsi e prendere il sole in modo controllato e confortevole.

Il terrazzo in cui ci si abbronzaTerrazzo con tanti lettiniTerrazzo coperto posto sul tetto di un edificioUn rilassante sedile per il terrazzoCi vuole per abbronzarsi

Come si scrive la soluzione: Solario

Hai trovato la definizione "Terrazzo per abbronzarsi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.