Terrazzo coperto posto sul tetto di un edificio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Terrazzo coperto posto sul tetto di un edificio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ALTANA

Significato/Curiosita : Terrazzo coperto posto sul tetto di un edificio

Ciascuno. vi è anche un soppalco, destinato all'area di servizio e coperto dal tetto a forma di dragone. la prima cosa che attira l'attenzione del fruitore... Azienda, vedi altana (azienda). disambiguazione – se stai cercando il comune della romania nel distretto di sibiu, vedi alâna. l'altana, chiamata anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

