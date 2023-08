Un rilassante sedile per il terrazzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un rilassante sedile per il terrazzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DONDOLO

Significato/Curiosita : Un rilassante sedile per il terrazzo

Avevo trovato un comodissimo posticino per disegnare: entro il vano d’una porta chiusa, alta tre o quattro gradini dal suolo, un sedile di pietra lavorata... Come dondolo è un 45 giri di edoardo vianello. testi e musiche di carlo rossi e edoardo vianello. pinne fucile ed occhiali – 2:37 guarda come dondolo – 2:32... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

