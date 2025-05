Si sgranocchia a merenda nei cruciverba: la soluzione è Barretta

BARRETTA

Curiosità e Significato di "Barretta"

La barretta è uno snack compatto, spesso ricco di cereali, frutta, o cioccolato, normalmente consumato come merenda. È pratica da portare e mangiare in qualsiasi momento, rendendola una scelta ideale per chi cerca uno spuntino sostanzioso e veloce. Perfecta per energizzare le pause quotidiane!

Come si scrive la soluzione: Barretta

Hai davanti la definizione "Si sgranocchia a merenda" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

A Ancona

R Roma

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R N I S M P E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PARMENSI" PARMENSI

