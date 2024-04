La definizione e la soluzione di 7 lettere: Si sgranocchia al cinema. POPCORN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il popcorn o pop-corn (dall'abbreviazione inglese di popped corn, pop = scoppiare, e corn = granturco, mais; in italiano anche: mais scoppiato) è un alimento ottenuto tramite riscaldamento di chicchi di mais. Il popcorn viene generalmente cosparso di sale oppure zucchero, ma esistono numerose varianti, per esempio al caramello, al miele, al cioccolato e al burro fuso. Viene consumato sia caldo che freddo. Viene molto spesso servito nei cinema.

popcorn ( approfondimento) m inv, solitamente utilizzato come plurale

(forestierismo) , (gastronomia) alimento costituito da chicchi di mais riscaldati (solitamente in padella o al forno) fino a far esplodere l'acqua contenuta al loro interno; si presentano come piccoli batuffoli bianchi di consistenza morbida e dalla caratteristica forma irregolare e sono solitamente serviti come spuntino salato mi piace mangiare i popcorn mentre guardo un film

Sillabazione

lemma non sillababile

Pronuncia

IPA: /pop.krn/

Etimologia / Derivazione

prestito dall'inglese popcorn, a sua volta costituito da corn (in inglese americano "mais") e pop come abbreviazione di popped, "scoppiettato"; attestato in inglese dal 1810 e in italiano dal 1958

Parole derivate

film-popcorn

Varianti