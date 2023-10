Non si servono a merenda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non si servono a merenda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAVOLI

Significato/Curiosita : Non si servono a merenda

E titina. nel 2009 debutta come regista mettendo in scena "compagni di merenda" di oscar nicodemo, spettacolo nel quale è anche attore. per la sua interpretazione... E titina. nel 2009 debutta come regista mettendo in scena "compagni di" di oscar nicodemo, spettacolo nel quale è anche attore. per la sua interpretazione... Il cavolo (Brassica oleracea L., 1753 ) è una pianta appartenente alla famiglia delle Brassicacee. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Non si servono a merenda : servono; merenda; servono per spianare le strade; servono per piantare chiodi; servono a farsi largo tra la folla; servono al trasporto; servono a farsi largo nella folla; servono per addobbare le chiese; servono anche a entrare; Sono intrusi a merenda ; Una merenda sull erba; Secondo un detto è la merenda meno adatta; Si mangia imbottito a merenda ; Si sgranocchia a merenda ; Mangiarlo a merenda significa che non c azzecca; La morale è sempre quella, fai merenda con __;

