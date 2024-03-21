Il pop che si sgranocchia

Home / Soluzioni Cruciverba / Il pop che si sgranocchia

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il pop che si sgranocchia' è 'Corn'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORN

Vuoi approfondire la risposta Corn? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Corn? Il popcorn è uno snack amato da molti, perfetto da gustare durante una serata al cinema o davanti alla TV. Quando i chicchi vengono riscaldati, esplodono diventando soffici e leggeri, pronti per essere assaporati. La loro consistenza croccante e il sapore delicato li rendono irresistibili. È un modo semplice per soddisfare la voglia di qualcosa di gustoso e sfizioso.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Corn' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Il pop che si sgranocchia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Corn

La definizione "Il pop che si sgranocchia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Corn'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il pop che si sgranocchia

Il pop che si sgranocchia Risposta: CORN

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: C___

C___ Inizia con: C

C Finisce con: N

Le 4 lettere della soluzione

C Como O Otranto R Roma N Napoli

La soluzione 'Corn' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il pop che si sgranocchia". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.