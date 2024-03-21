Il pop che si sgranocchia

Sara Verdi | 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il pop che si sgranocchia' è 'Corn'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORN

Vuoi approfondire la risposta Corn? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Corn? Il popcorn è uno snack amato da molti, perfetto da gustare durante una serata al cinema o davanti alla TV. Quando i chicchi vengono riscaldati, esplodono diventando soffici e leggeri, pronti per essere assaporati. La loro consistenza croccante e il sapore delicato li rendono irresistibili. È un modo semplice per soddisfare la voglia di qualcosa di gustoso e sfizioso.

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Il pop che si sgranocchia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Corn

La definizione "Il pop che si sgranocchia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Corn'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il pop che si sgranocchia
  • Risposta: CORN
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: C___
  • Inizia con: C
  • Finisce con: N

Le 4 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
R Roma
N Napoli

La soluzione 'Corn' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il pop che si sgranocchia". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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