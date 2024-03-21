Il pop che si sgranocchia
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SOLUZIONE: CORN
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Perché la soluzione è Corn? Il popcorn è uno snack amato da molti, perfetto da gustare durante una serata al cinema o davanti alla TV. Quando i chicchi vengono riscaldati, esplodono diventando soffici e leggeri, pronti per essere assaporati. La loro consistenza croccante e il sapore delicato li rendono irresistibili. È un modo semplice per soddisfare la voglia di qualcosa di gustoso e sfizioso.
Il pop che si sgranocchia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Corn
La definizione "Il pop che si sgranocchia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Corn'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il pop che si sgranocchia
- Risposta: CORN
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: C___
- Inizia con: C
- Finisce con: N
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Corn' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il pop che si sgranocchia". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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