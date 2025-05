La catena asiatica del K2 nei cruciverba: la soluzione è Karakorum

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La catena asiatica del K2' è 'Karakorum'.

KARAKORUM

Curiosità e Significato di "Karakorum"

Vuoi sapere di più su Karakorum? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Karakorum.

Karakoram è una catena montuosa situata in Asia, che si estende tra India, Pakistan e Cina. Include il K2, la seconda cima più alta del mondo. Questa catena è nota per i suoi paesaggi spettacolari, i ghiacciai e le sfide che presenta per gli alpinisti.

Come si scrive la soluzione: Karakorum

Hai davanti la definizione "La catena asiatica del K2" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

K Kappa

A Ancona

R Roma

A Ancona

K Kappa

O Otranto

R Roma

U Udine

M Milano

