Il vermicello per pescare nei cruciverba: la soluzione è Esca

Home / Soluzioni Cruciverba / Il vermicello per pescare

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il vermicello per pescare' è 'Esca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESCA

Curiosità e Significato di "Esca"

La parola Esca è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Esca.

L'esca è un richiamo utilizzato nella pesca per attirare i pesci. Può essere costituita da vermicelli, insetti o artificiali, e viene agganciata all'amo per ingannare i pesci, inducendoli a mordere e facilitando così la cattura da parte del pescatore.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un appetitoso vermicelloUn vermicello del pescatoreUccelli che si tuffano in mare per pescareBasta un vermicello per nasconderloUna cesta per pescare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Esca

Hai trovato la definizione "Il vermicello per pescare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

S Savona

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I I D H Mostra soluzione



Scopri definizioni su "HINDI" HINDI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.