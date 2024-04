La Soluzione ♚ Un vermicello del pescatore

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ESCA

Curiosità su Un vermicello del pescatore: Ingredienti con la salsa di pomodoro, ma essa non è un ingrediente obbligatorio. si può usare come sugo per vermicelli o spaghetti, oppure come condimento per carne... Per esca si intende, nella pesca, il cibo reale o finto utilizzato per attirare le prede. Essa può essere viva, morta o artificiale.

