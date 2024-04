La Soluzione ♚ Basta un vermicello per nasconderlo La definizione e la soluzione di 3 lettere: Basta un vermicello per nasconderlo. AMO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Basta un vermicello per nasconderlo: Sostantivo Significato e Curiosità su amo ( approfondimento) m sing (pl.: ami) (pesca) piccolo ago d'acciaio ricurvo, composto di una o più branche, il quale, legato ad una lenza, serve ad infilzare e trattenere il pesce, abboccato grazie alla presenza dell'esca applicata in precedenza (per estensione) la punta uncinata di un’ancora, di un dardo e sim. (senso figurato) insidia, tranello Voce verbale amo prima persona singolare indicativo presente di amare Sillabazione à | mo Pronuncia IPA: /'amo/ Etimologia / Derivazione dal latino hamus, dal greco antico chamos da kam-pylos, curvo, piegato Citazione Sinonimi ( senso figurato ) inganno, insidia, lusinga, tranello, trappola, esca

inganno, insidia, lusinga, tranello, trappola, esca (voce verbale) voglio bene, provo affetto, sono affezionato, sono attaccato, sono legato

voglio bene, provo affetto, sono affezionato, sono attaccato, sono legato (voce verbale) sento solidarietà, sono solidale, difendo

sento solidarietà, sono solidale, difendo (voce verbale: la danza, la musica, l’arte) mi piace, mi interesso

mi piace, mi interesso (voce verbale: di animali) prediligo, preferisco

prediligo, preferisco (voce verbale: di piante) necessito, ho bisogno

necessito, ho bisogno (voce verbale) sono innamorato, desidero

sono innamorato, desidero (voce verbale: la divinità) adoro, idolatro Contrari (voce verbale) odio, ho in antipatia, detesto, disprezzo

odio, ho in antipatia, detesto, disprezzo (voce verbale)mi disinteresso, trascuro Proverbi e modi di dire abboccare all'amo Altre Definizioni con amo; basta; vermicello; nasconderlo; Quanta non basta; A volte basta così; Un appetitoso vermicello; Cerca altre soluzioni cruciverba

AMO

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'Basta un vermicello per nasconderlo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.