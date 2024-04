La Soluzione ♚ Un appetitoso vermicello La definizione e la soluzione di 4 lettere: Un appetitoso vermicello. ESCA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un appetitoso vermicello: Per esca si intende, nella pesca, il cibo reale o finto utilizzato per attirare le prede. Essa può essere viva, morta o artificiale. Sostantivo Significato e Curiosità su: Per esca si intende, nella pesca, il cibo reale o finto utilizzato per attirare le prede. Essa può essere viva, morta o artificiale. esca ( approfondimento) f sing (pl.: esche) cibo che si offre in pasto ad un animale per attirarlo, spesso allo scopo di metterlo in trappola (in particolare) cibo (o piccolo oggetto la cui forma o colore ricorda quello del cibo) posto sull'amo di una canna da pesca, allo scopo di catturare i pesci di mattina andammo a cercare lombrichi da usare come esca per la battuta di pesca del pomeriggio (per estensione) , (senso figurato) offerte allettanti o lusinghe fatte ad una persona allo scopo di ingannare, imbrogliare o sedurre insieme di sostanze infiammabili (spesso di origine vegetale, successivamente imbevute di salnitro) utilizzato anticamente per accendere la polvere da sparo nei cannoni o in altre armi da fuoco dar fuoco all'esca (botanica) , (micologia) nome comune di diverse specie di funghi, appartenenti alle famiglie Teleforaceae e Poliporaceae, e/o delle condizioni patologiche che esse possono portare alle piante a fusto ligneo; in particolare riferito alla specie Fomes fomentarius, o "fungo dell'esca", che in passato veniva imbevuto di salnitro e utilizzato come esca per le armi da fuoco (si veda significato precedente) Voce verbale esca prima persona singolare del congiuntivo presente di uscire seconda persona singolare del congiuntivo presente di uscire terza persona singolare del congiuntivo presente di uscire terza persona singolare dell'imperativo di uscire Sillabazione (sostantivo) é | sca

(voce verbale) è | sca Pronuncia Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Etimologia / Derivazione (sostantivo) dal latino esca , derivato del verbo edere ossia "mangiare"

, derivato del verbo ossia "mangiare" (voce verbale) vedi uscire Sinonimi cibo, boccone, verme, mosca

( senso figurato ) inganno, illusione, allettamento, lusinga, seduzione, trappola, adescamento

inganno, illusione, allettamento, lusinga, seduzione, trappola, adescamento ( senso figurato ) incitamento, incentivo, stimolo

incitamento, incentivo, stimolo (voce verbale) vada fuori

vada fuori (voce verbale) si allontani, si distacchi, se ne vada

si allontani, si distacchi, se ne vada (voce verbale) si accompagni, si accoppi, faccia coppia

si accompagni, si accoppi, faccia coppia (voce verbale) (senso figurato) dica, esclami Contrari (voce verbale) entri

