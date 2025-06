Pesto alla per le trofie nei cruciverba: la soluzione è Genovese

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pesto alla per le trofie' è 'Genovese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GENOVESE

Curiosità e Significato di Genovese

Hai risolto il cruciverba con Genovese? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Genovese.

Perché la soluzione è Genovese? Il termine Genovese si riferisce a tutto ciò che è legato alla città di Genova, famosa per la sua tradizione culinaria e il pesto autentico. In cucina, indica spesso il tipico condimento al basilico, aglio, pinoli, olio e formaggio, originario di questa regione. Quindi, quando si parla di Pesto alla genovese, si fa riferimento a quella salsa saporita e profumata che accompagna perfettamente le trofie.

Come si scrive la soluzione Genovese

Hai trovato la definizione "Pesto alla per le trofie" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

E Empoli

N Napoli

O Otranto

V Venezia

E Empoli

S Savona

E Empoli

