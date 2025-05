Nota azienda statunitense di microprocessori nei cruciverba: la soluzione è Intel

INTEL

Intel è una delle principali aziende statunitensi nel settore dei microprocessori, fondata nel 1968. È famosa per aver sviluppato la tecnologia dei microprocessori x86, che alimenta la maggior parte dei computer. Intel è pioniera nell'innovazione tecnologica, investendo continuamente in ricerca e sviluppo per migliorare le prestazioni e l'efficienza dei suoi chip.

Come si scrive la soluzione: Intel

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

L Livorno

