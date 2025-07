Una risorsa aggiuntiva dei microprocessori per computer nei cruciverba: la soluzione è Memoria Estesa

MEMORIA ESTESA

Curiosità e Significato di Memoria Estesa

Hai risolto il cruciverba con Memoria Estesa? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 13 lettere più frequenti: Memoria Estesa.

Perché la soluzione è Memoria Estesa? La memoria estesa è una risorsa aggiuntiva dei microprocessori che permette di ampliare la capacità di memorizzazione del computer, migliorando le prestazioni e facilitando l'esecuzione di programmi complessi. Si tratta di uno spazio di archiviazione temporaneo e veloce, essenziale per gestire dati e istruzioni durante il funzionamento del sistema. Un elemento fondamentale per rendere il computer più efficiente e versatile.

Come si scrive la soluzione Memoria Estesa

Hai davanti la definizione "Una risorsa aggiuntiva dei microprocessori per computer" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

E Empoli

M Milano

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

E Empoli

S Savona

T Torino

E Empoli

S Savona

A Ancona

