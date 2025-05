Ritornano agli editori nei cruciverba: la soluzione è Rese

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ritornano agli editori' è 'Rese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RESE

Curiosità e Significato di "Rese"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Rese più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Rese.

RESE è il participio passato del verbo rendere, utilizzato nel contesto degli editori per indicare che le opere o i materiali (come i manoscritti) vengono restituiti dopo essere stati esaminati o pubblicati. In questo caso, ritornano si riferisce a oggetti che tornano in possesso degli editori.

Come si scrive la soluzione: Rese

Non riesci a risolvere la definizione "Ritornano agli editori"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

E Empoli

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O A A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANOA" CANOA

