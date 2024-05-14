Ritornano a delinquere

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ritornano a delinquere' è 'Recidivi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RECIDIVI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ritornano a delinquere" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ritornano a delinquere". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Recidivi? I recidivi sono persone che, dopo aver commesso un reato e essere state punite, tornano a delinquere. Questo comportamento dimostra una persistente tendenza a infrangere la legge nonostante le sanzioni, creando un ciclo difficile da interrompere. La presenza di recidivi rappresenta una sfida significativa per il sistema giudiziario e sociale, poiché la loro riabilitazione richiede interventi mirati e strategie efficaci. La loro condotta evidenzia la complessità del fenomeno e la necessità di approcci multidisciplinari.

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Ritornano a delinquere nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Recidivi

Quando la definizione "Ritornano a delinquere" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ritornano a delinquere" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Recidivi:

R Roma E Empoli C Como I Imola D Domodossola I Imola V Venezia I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ritornano a delinquere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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