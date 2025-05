Dipinti su tre tavole nei cruciverba: la soluzione è Trittici

TRITTICI

Curiosità e Significato di "Trittici"

I trittici sono opere d'arte composte da tre pannelli, solitamente unite da un tema comune. Questa forma artistica è frequentemente utilizzata nella pittura, specialmente in contesti religiosi, per rappresentare scene narrative o simboliche, offrendo una visione più ampia e complessa rispetto a un singolo quadro.

Come si scrive la soluzione: Trittici

T Torino

R Roma

I Imola

T Torino

T Torino

I Imola

C Como

I Imola

