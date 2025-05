Si versano come prime parti dei pagamenti nei cruciverba: la soluzione è Acconti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si versano come prime parti dei pagamenti' è 'Acconti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACCONTI

Curiosità e Significato di "Acconti"

Vuoi sapere di più su Acconti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Acconti.

Gli acconti sono somme di denaro versate anticipatamente, solitamente come parte di un pagamento totale per beni o servizi. Questi importi vengono spesso richiesti per garantire l'impegno di una transazione e vengono detratte dal saldo finale da corrispondere una volta completata l'operazione.

Come si scrive la soluzione: Acconti

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si versano come prime parti dei pagamenti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

C Como

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

I Imola

