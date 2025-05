Se sono sovraccariche non si può telefonare nei cruciverba: la soluzione è Linee

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Se sono sovraccariche non si può telefonare' è 'Linee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LINEE

Curiosità e Significato di "Linee"

Approfondisci la parola di 5 lettere Linee: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

La parola linee si riferisce alle linee telefoniche, che trasmettono le chiamate. Quando le linee sono sovraccariche, significa che ci sono troppi utenti in simultanea, rendendo impossibile effettuare o ricevere telefonate. Questo fenomeno è comune in situazioni di alta richiesta, come eventi importanti o emergenze.

Come si scrive la soluzione: Linee

Hai davanti la definizione "Se sono sovraccariche non si può telefonare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

I Imola

N Napoli

E Empoli

E Empoli

