TRITI

Triti è un aggettivo che indica qualcosa di consumato, ripetuto fino all'ossessione, o privo di originalità. Spesso si riferisce a frasi o concetti che sono stati utilizzati talmente tanto da perdere il loro impatto e significato, diventando banali e scontati.

