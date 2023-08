Lunghe e banali conversazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lunghe e banali conversazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CHIACCHIERE

Significato/Curiosita : Lunghe e banali conversazioni

Concentrazione comincia a vacillare. è quasi impossibile fissare la loro attenzione su lunghe conversazioni incentrate su banali argomenti quotidiani, mentre... Sfrappole, chiacchiere, bugie...per carnevale, su bolognatoday.it. url consultato il 18 gennaio 2017. ^ la cucina italiana - chiacchiere, bugie, frappe... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

