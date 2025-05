Un tipo di numero nei cruciverba: la soluzione è Atomico

Home / Soluzioni Cruciverba / Un tipo di numero

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un tipo di numero' è 'Atomico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATOMICO

Curiosità e Significato di "Atomico"

La parola Atomico è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Atomico.

Il termine atomico si riferisce a un tipo di numero che non può essere scomposto ulteriormente in fattori più semplici. In matematica, un numero atomico è un intero positivo che ha esattamente due divisori: 1 e se stesso, noto come numero primo.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un tipo di pasta da minestroneUn tipo di conservazione delle oliveIl tipo etnico dei BantuUn tipo di simmetriaDue lettere per numero

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Atomico

Hai davanti la definizione "Un tipo di numero" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

T Torino

O Otranto

M Milano

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M R U U O Q Mostra soluzione



Scopri definizioni su "QUORUM" QUORUM

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.