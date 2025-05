Un dolce agrume nei cruciverba: la soluzione è Arancia

ARANCIA

Curiosità e Significato di "Arancia"

Approfondisci la parola di 7 lettere Arancia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

L'arancia è un frutto agrumato, noto per il suo sapore dolce e succoso. Appartenente alla famiglia delle Rutaceae, è ricca di vitamina C e antiossidanti. La buccia è di un vivace colore arancione, mentre la polpa è divisa in spicchi, rendendola ideale per succhi e dessert.

Come si scrive la soluzione: Arancia

A Ancona

R Roma

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

A Ancona

