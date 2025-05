La scrittrice Nobel per la letteratura nel 1926 nei cruciverba: la soluzione è Grazia Deledda

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'La scrittrice Nobel per la letteratura nel 1926' è 'Grazia Deledda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRAZIA DELEDDA

Divertiti e prova a risolvere queste domande:È stata la prima scrittrice afroamericana a vincere Nobel per la letteraturaLo scrittore ungherese Kertész premio Nobel per la letteratura nel 2002Cognome del Nobel per la letteratura nel 1959Knut Nobel per la Letteratura nel 1920La Olga premio Nobel per la letteratura del 2018

La definizione "La scrittrice Nobel per la letteratura nel 1926" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

R Roma

A Ancona

Z Zara

I Imola

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

E Empoli

D Domodossola

D Domodossola

A Ancona

V N I O I R E S L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LIVORNESI" LIVORNESI

