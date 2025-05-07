Pesci di acqua dolce
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pesci di acqua dolce' è 'Carpe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CARPE
Perché la soluzione è Carpe? I pesci di acqua dolce sono creature che vivono in laghi, fiumi e stagni. Tra le specie più comuni ci sono le carpe, note per la loro capacità di adattarsi a diversi ambienti e per il loro ruolo importante negli ecosistemi acquatici. Questi pesci sono spesso apprezzati per la pesca sportiva e per il loro valore nel mantenere l'equilibrio delle acque dolci.
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Pesci di acqua dolce nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Carpe
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Pesci di acqua dolce
- Risposta: CARPE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: C____
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Carpe' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pesci di acqua dolce". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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