Pesci di acqua dolce

Anna Spiotta | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pesci di acqua dolce' è 'Carpe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARPE

Perché la soluzione è Carpe? I pesci di acqua dolce sono creature che vivono in laghi, fiumi e stagni. Tra le specie più comuni ci sono le carpe, note per la loro capacità di adattarsi a diversi ambienti e per il loro ruolo importante negli ecosistemi acquatici. Questi pesci sono spesso apprezzati per la pesca sportiva e per il loro valore nel mantenere l'equilibrio delle acque dolci.

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Pesci di acqua dolce nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Carpe

Per risolvere la definizione "Pesci di acqua dolce", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Carpe'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Pesci di acqua dolce
  • Risposta: CARPE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: C____
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
R Roma
P Padova
E Empoli

La soluzione 'Carpe' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pesci di acqua dolce". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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