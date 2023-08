Pesci d acqua dolce con i barbigli ai lati della bocca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesci d acqua dolce con i barbigli ai lati della bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CARPE

Significato/Curiosita : Pesci d acqua dolce con i barbigli ai lati della bocca

Succede l'opposto nei pesci d'acqua dolce, che tendono ad assorbire acqua. in quei pesci che migrano dal mare ai corsi d'acqua dolce i reni hanno dunque la... Stai cercando altri significati, vedi carpe diem (disambigua). (la) «dum loquimur fugerit invida aetas: carpe diem, quam minimum credula postero.» (it)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

